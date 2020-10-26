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Венедіктова назвала дві
ключові проблеми, з якими...

Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:38

Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими...

Пропонуємо до обговорення:
Генпрокурор України Ірина Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими стикається український бізнес - це злочинні схеми та тиск правоохоронців на бізнес. Про це вона сказала у своєму відеозверненні, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

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