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Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими...
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Генпрокурор України Ірина Венедіктова назвала дві ключові проблеми, з якими стикається український бізнес - це злочинні схеми та тиск правоохоронців на бізнес. Про це вона сказала у своєму відеозверненні, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:38
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