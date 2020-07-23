|
|
Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 01:18
Пропонуємо до обговорення:
Податківці розповіли, яка перевірка проводиться та у які строки у разі несвоєчасного подання податкових декларацій.(розрахунків).
Дивися повний текст Не подали декларацію або несвоєчасно відзвітували: яку податкову перевірку чекати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91423
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 29 лис, 2020 01:18
может быть предметом камеральной проверки
Почему не камерных пыток?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3250
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор