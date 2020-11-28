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Bugatti представила
«авіаційний» Chiron Sport (фото)

Bugatti представила «авіаційний» Chiron Sport (фото)
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:37

Bugatti представила «авіаційний» Chiron Sport (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Bugatti представила спеціальне видання Chiron Sport, присвячене знаменитим гонщикам початку минулого століття і їх тісному зв'язку з авіацією.

Дивися повний текст Bugatti представила «авіаційний» Chiron Sport (фото).
R2
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2.4 секунды вдох выдох и сотня !!! Жесть
mopedvitalik
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