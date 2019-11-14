Національний депозитарій України планує підвищити розмір базової винагороди членам наглядової ради - незалежним директорам з 1 січня 2021 року.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:23
Нацдепозитарій підвищить винагороду незалежним...
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Дивися повний текст Нацдепозитарій підвищить винагороду незалежним директорам до 400 тис. грн.
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