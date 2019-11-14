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Нацдепозитарій підвищить
винагороду незалежним...

Нацдепозитарій підвищить винагороду незалежним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:23

Нацдепозитарій підвищить винагороду незалежним...

Пропонуємо до обговорення:
Національний депозитарій України планує підвищити розмір базової винагороди членам наглядової ради - незалежним директорам з 1 січня 2021 року.

Дивися повний текст Нацдепозитарій підвищить винагороду незалежним директорам до 400 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:24

Наверное в Украине повысились благосостояние граждан.
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