Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 жов, 2025 08:27
rjkz написав: Бетон написав:
Если кого-то спросят, почему не стоит покупать світло парк, чтобы долго не объяснять, говорите просто: там змея горыныча захоронили
Зачем обманывать?
Кореные киевляне знают, что логово Змея Горыныча на Смородинском спуске.
А кто-то туда даже лазил и еле вылез. Было дело.
А я о чём? Горыныч всегда сработает
Бетон
Повідомлень: 5592
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
2
2
