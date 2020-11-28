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Президент пропонує відкласти
на рік обов'язкове...

Президент пропонує відкласти на рік обов'язкове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:46

Президент пропонує відкласти на рік обов'язкове...

Пропонуємо до обговорення:
Президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект.

Дивися повний текст Президент пропонує відкласти на рік обов'язкове застосування касових апаратів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:47

Интересно было какой клоун умножет на ноль борьбу с теневой экономикой и вот он-президент.Нужно увеличивать доходы бюджета, а клоун хочет пропиариться, а мог ВВП процентов на 5 поднять.де***!!!!
grig90vic
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