Президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект.
Дивися повний текст Президент пропонує відкласти на рік обов'язкове застосування касових апаратів.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:46
Президент пропонує відкласти на рік обов'язкове...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент пропонує відкласти на рік обов'язкове застосування касових апаратів.
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:47
Интересно было какой клоун умножет на ноль борьбу с теневой экономикой и вот он-президент.Нужно увеличивать доходы бюджета, а клоун хочет пропиариться, а мог ВВП процентов на 5 поднять.де***!!!!
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