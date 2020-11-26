Жорсткі обмеження почнуть діяти від 24 грудня і триватимуть до 15 січня.
Дивися повний текст Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:34
Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну - ЗМІ.
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:29
Задрали со своими локдаунами - на базар сходит невозможно. Нужен чайник, наушники и зимние кроссовки для бега аж горит и нет возможности купить. Лишь бы хоть чуток развлечься успеть - хотяб в кафешку сходить. Клоака сплошная.
На роллердром вообще попасть не могу! Тренировки раза два в неделю и нужно отдохнуть до следующей.
твари конченные.
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:10
погугліть сайт - "Розетка")
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|