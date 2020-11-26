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Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:34
Пропонуємо до обговорення:
Жорсткі обмеження почнуть діяти від 24 грудня і триватимуть до 15 січня.
Дивися повний текст Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну - ЗМІ
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Додано: Пон 30 лис, 2020 19:34
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:29
Задрали со своими локдаунами - на базар сходит невозможно. Нужен чайник, наушники и зимние кроссовки для бега аж горит и нет возможности купить. Лишь бы хоть чуток развлечься успеть - хотяб в кафешку сходить. Клоака сплошная.
На роллердром вообще попасть не могу! Тренировки раза два в неделю и нужно отдохнуть до следующей.
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Juna
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:10
Juna написав:
Задрали со своими локдаунами - на базар сходит невозможно. Нужен чайник, наушники и зимние кроссовки для бега аж горит и нет возможности купить. Лишь бы хоть чуток развлечься успеть - хотяб в кафешку сходить. Клоака сплошная.
На роллердром вообще попасть не могу! Тренировки раза два в неделю и нужно отдохнуть до следующей.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:09
Как раз по самому главному бьют- по корпоративах новогодних...
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Бекас
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:06
Бекас написав:
Как раз по самому главному бьют- по корпоративах новогодних...
У товарища "новогодний корпоратив" на "фирме" в феврале был -- куда кто там бьет?..
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