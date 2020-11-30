В Україні почалися продажі нового китайського среднеразмерного кросовера FAW X80. Його ціна становить від 419 900 гривень.
Дивися повний текст В Україні почалися продажі китайського кросовера FAW X80 (фото).
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:52
В Україні почалися продажі китайського кросовера FAW X80...
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Дивися повний текст В Україні почалися продажі китайського кросовера FAW X80 (фото).
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