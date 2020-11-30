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В Україні почалися продажі
китайського кросовера FAW X80...

В Україні почалися продажі китайського кросовера FAW X80...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:52

В Україні почалися продажі китайського кросовера FAW X80...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні почалися продажі нового китайського среднеразмерного кросовера FAW X80. Його ціна становить від 419 900 гривень.

Дивися повний текст В Україні почалися продажі китайського кросовера FAW X80 (фото).
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