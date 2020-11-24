Про це повідомив заступник Голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко.
Дивися повний текст «Теплі кредити» видаватимуть і в 2021 році.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:03
«Теплі кредити» видаватимуть і в 2021 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Теплі кредити» видаватимуть і в 2021 році.
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:03
Ставка 18-20% годовых + ограничение списка поставщиков, чем они отличаются от обыкновенных потребительских кредитов?
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:58
d_komarist
компенсацией части суммы кредита, чего не делет государство по обычным потребляцким кредитам
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