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ВР ухвалила закон про
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ВР ухвалила закон про відтермінування використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:25

eduard_k во-первых, я ему не начальник, а во-вторых, убрав из жабьего хора мелкую лягушку мало что изменится. Думать что на что менять надо было 73% в апреле прошлого года, а теперь вот нате...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:21

  ruslan42212 написав:eduard_k во-первых, я ему не начальник, а во-вторых, убрав из жабьего хора мелкую лягушку мало что изменится. Думать что на что менять надо было 73% в апреле прошлого года, а теперь вот нате...

в 13-м думать нужно было...
Марта
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:13

  Ромасик написав:
  andretar написав:То есть можно прийти под Верховну раду, помитинговать и выпросить все , что хочешь. ...

ну кагбе, демократия - власть народа

Это власть лоббистов, которые этот цирк проплачивают, а не народа. Вот так вот у нас и принимают законы в угоду лоббистов интересов кучки проходимцев, самозванцев и т.п.
Реальным ФОПам некогда ходить на митинги, работать нужно, чтобы действительно прибыль не потерять.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:17

Законы Гетманцева полный бред, которого нету в ни в Европе, ни в Азии.
Человек лобирует Цитрусы и интересы салонов Алло, Эпицентра ....
Уже от его деятельности государство не досчиталось нескольких миллиардов гривен в бюджете.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:35

Ragnar это лоббисты 73% отдали за эту власть на выборах?
andretar
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:02

  andretar написав:Ragnar это лоббисты 73% отдали за эту власть на выборах?

Система от изменения названий партий не меняется. В Зраде при любой власти есть прикормленные группы лоббистов.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:05

  anton_gms написав:Законы Гетманцева полный бред, которого нету в ни в Европе, ни в Азии.
Человек лобирует Цитрусы и интересы салонов Алло, Эпицентра ....
Уже от его деятельности государство не досчиталось нескольких миллиардов гривен в бюджете.

А смысл Цитрусу, Алло и т. д. вводить РРО, если они в наглую используют сотни ФОПов для уклонения от уплаты налогов?
Скорее они проллобировали отсрочку введения РРО.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:13

Из предвыборной программы "слуг народа"

На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб
гуляйполе
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