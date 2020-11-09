ВР ухвалила закон про відтермінування використання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:25
eduard_k во-первых, я ему не начальник, а во-вторых, убрав из жабьего хора мелкую лягушку мало что изменится. Думать что на что менять надо было 73% в апреле прошлого года, а теперь вот нате...
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ruslan42212
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:21
ruslan42212 написав:eduard_k
во-первых, я ему не начальник, а во-вторых, убрав из жабьего хора мелкую лягушку мало что изменится. Думать что на что менять надо было 73% в апреле прошлого года, а теперь вот нате...
в 13-м думать нужно было...
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Марта
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Додано: Вів 01 гру, 2020 23:13
Ромасик написав: andretar написав:
То есть можно прийти под Верховну раду, помитинговать и выпросить все , что хочешь. ...
ну кагбе, демократия - власть народа
Это власть лоббистов, которые этот цирк проплачивают, а не народа. Вот так вот у нас и принимают законы в угоду лоббистов интересов кучки проходимцев, самозванцев и т.п.
Реальным ФОПам некогда ходить на митинги, работать нужно, чтобы действительно прибыль не потерять.
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Ragnar
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:17
Законы Гетманцева полный бред, которого нету в ни в Европе, ни в Азии.
Человек лобирует Цитрусы и интересы салонов Алло, Эпицентра ....
Уже от его деятельности государство не досчиталось нескольких миллиардов гривен в бюджете.
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anton_gms
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:35
Ragnar это лоббисты 73% отдали за эту власть на выборах?
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andretar
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:02
andretar написав:Ragnar
это лоббисты 73% отдали за эту власть на выборах?
Система от изменения названий партий не меняется. В Зраде при любой власти есть прикормленные группы лоббистов.
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Ragnar
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:05
anton_gms написав:
Законы Гетманцева полный бред, которого нету в ни в Европе, ни в Азии.
Человек лобирует Цитрусы и интересы салонов Алло, Эпицентра ....
Уже от его деятельности государство не досчиталось нескольких миллиардов гривен в бюджете.
А смысл Цитрусу, Алло и т. д. вводить РРО, если они в наглую используют сотни ФОПов для уклонения от уплаты налогов?
Скорее они проллобировали отсрочку введения РРО.
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Ragnar
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:13
Из предвыборной программы "слуг народа"
На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб
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