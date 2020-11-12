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Альтернатива "банківському"
законопроєкту: в Раді...

Альтернатива "банківському" законопроєкту: в Раді...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:40

Альтернатива "банківському" законопроєкту: в Раді...

Пропонуємо до обговорення:
Документ пропонує розширити повноваження ради регулятора.

Дивися повний текст Альтернатива \"банківському\" законопроєкту: в Раді запропонували звільняти голову НБУ за корупцію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:40

Дубінський - собачка бєні. тобто цей "законопроект" висер бєні. хоче мати більше впливу на НБУ. сильно вже він ображений за націоналізацію Привату.
kyiv7777
 
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