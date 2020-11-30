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Як хобі допоможе отримати
роботу мрії (інфографіка)

Як хобі допоможе отримати роботу мрії (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:47

Як хобі допоможе отримати роботу мрії (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише rabota.ua.

Дивися повний текст Як хобі допоможе отримати роботу мрії (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:47

Я коллекционирую открытки, за карантин на виолити нашла пару и вот оно, мое новое хобби. И что же оно расскажет кадровику интересно
alla_mateeva
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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