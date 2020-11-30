Про це пише rabota.ua.
Дивися повний текст Як хобі допоможе отримати роботу мрії (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:47
Як хобі допоможе отримати роботу мрії (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як хобі допоможе отримати роботу мрії (інфографіка).
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:47
Я коллекционирую открытки, за карантин на виолити нашла пару и вот оно, мое новое хобби. И что же оно расскажет кадровику интересно
|