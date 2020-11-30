Кабінет міністрів відмовився від карантину вихідного дня: на вихідних і в будні діятимуть обмеження "помаранчевої" зони на території всієї країни.
Дивися повний текст Уряд скасував карантин вихідного дня.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:16
Уряд скасував карантин вихідного дня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд скасував карантин вихідного дня.
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:17
“Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления”, – рассказал глава Кабмина.
Ну конечно, а куда ж стране без елки за 7000000 грн. ?!!! Надо поддержать обязательно!!!
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:50
мне эти метания напоминают анекдот:
– Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
– Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
– Что делать?
– Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
– Что делать, ребе?
– Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
– Ребе, все куры сдохли.
– Жалко, у меня было еще столько идей…
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:56
беда в том, что у них это не анекдот.... а образ мышления.....
Додано: Чет 03 гру, 2020 02:23
В Киеве продолжают монтаж главной новогодней елки страны. В этом году она впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушке будет красоваться огромная декоративная шляпа.
По моему, еще со старта они "огромную шляпу" на всю страну надели. Или, скорее, положили. И совсем не декоративную
А йолка под колпаком - это уже просто финиш, чисто поржать.
Можно было еще бант сделать
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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