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ЄС за шість років надав
Україні грантів та позик на...

ЄС за шість років надав Україні грантів та позик на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 16:21

ЄС за шість років надав Україні грантів та позик на...

Пропонуємо до обговорення:
З 2014 року Євросоюз уже виділив Україні 16,5 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і позик.

Дивися повний текст ЄС за шість років надав Україні грантів та позик на понад 16 млрд євро.
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ЕС $16 млрд., США $4 млрд..... Куда $20B дели??
Dear_Sir
 
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Під який відсоток дали кредити?
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