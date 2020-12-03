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В Україні зростуть податки на
квартири і доходи: скільки...

В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:58

_hunter, охотно верю, что на практике штрафа может и не быть. По закону обязана взять 40 минимумов, но есть и национальная традиция строгость законов компенсировать их не исполнением. Только проверять на собственной шкуре не хочется :roll:
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