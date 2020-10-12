Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.
Дивися повний текст СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:56
СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці.
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:56
Может, СБУ ИИ предложить разработать, который будет вообще все потенциальные случаи неофициальных взаимоотношений с работниками таможни предсказывать? Но есть риски, что в этом случае весь импорт встанет.. и будет стоять в портах и на складах таможенных ооочень долго. :-)
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