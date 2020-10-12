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СБУ викрила корупційну
схему на Київській митниці

СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:56

СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з імпортерів.

Дивися повний текст СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:56

Может, СБУ ИИ предложить разработать, который будет вообще все потенциальные случаи неофициальных взаимоотношений с работниками таможни предсказывать? Но есть риски, что в этом случае весь импорт встанет.. и будет стоять в портах и на складах таможенных ооочень долго. :-)
yurii_kruhlov
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