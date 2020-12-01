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У бюджеті-2021 треба закласти
15,1 млрд гривень на...

У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:35

У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на...

Пропонуємо до обговорення:
У державному бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19. Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ці розрахунки є прозорими.

Дивися повний текст У бюджеті-2021 треба закласти 15,1 млрд гривень на вакцинацію від COVID-19 - МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:35

виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- https://news.rbc.ua/rus/society/minzdra ... 02976.html (для лінивих - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:44

  ruslan42212 написав:виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- ... - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...

А где вы видите протеворечие??? -- буде на рівні 40 дол -- 1887 грн за дозу.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:32

  ruslan42212 написав:виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- https://news.rbc.ua/rus/society/minzdra ... 02976.html (для лінивих - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...

Сколько там тех денег, отремонтируют пару километров дорог.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:55

  ruslan42212 написав:виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- https://news.rbc.ua/rus/society/minzdra ... 02976.html (для лінивих - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...

Так в 2021 это и будет $40. Никакого противоречия :)
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:53

  ruvex написав:
  ruslan42212 написав:виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- https://news.rbc.ua/rus/society/minzdra ... 02976.html (для лінивих - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...

Сколько там тех денег, отремонтируют пару километров дорог.


Ага :mrgreen:
А если отдадут их боксеру, он даже километров 10 новой городской построит. Лет за 10. Если денег хватит. И опыт у него уже есть 8)

Длина проезда на участке Большой Окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской – 1,8 км. Общая сметная стоимость проекта 1,12 млрд гривен. Была увеличена в 2018 году с плановых 410,98 млн гривен. https://kievvlast.com.ua/news/otrezok-b ... -2021-godu
Шли в Европу.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:57

  alt402 написав:
  ruslan42212 написав:виходить 1887 грн за дозу. А як же ось це- https://news.rbc.ua/rus/society/minzdra ... 02976.html (для лінивих - Степанов заявив що вартість буде на рівні 40 дол). Як ви вже з....ли...

Так в 2021 это и будет $40. Никакого противоречия :)


А дозы надо две 8)
Шли в Европу.
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