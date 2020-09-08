Компанія Samsung подала патент на каблучку з бездротовою зарядкою, яка отримує енергію від тіла користувача.
Дивися повний текст Samsung запатентувала каблучку для бездротової зарядки.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 06:30
Samsung запатентувала каблучку для бездротової зарядки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung запатентувала каблучку для бездротової зарядки.
Додано: Суб 05 гру, 2020 06:30
"Чего балерина зря крутится? Ей бы к ноге динамо машину присобачить чтоб ток пошёл"
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