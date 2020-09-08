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Samsung запатентувала каблучку
для бездротової зарядки

Samsung запатентувала каблучку для бездротової зарядки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 06:30

Samsung запатентувала каблучку для бездротової зарядки

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung подала патент на каблучку з бездротовою зарядкою, яка отримує енергію від тіла користувача.

Дивися повний текст Samsung запатентувала каблучку для бездротової зарядки.
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"Чего балерина зря крутится? Ей бы к ноге динамо машину присобачить чтоб ток пошёл"
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