Більшість громадян України (57%) збираються витратити на подарунки до новорічно-різдвяних свят до 1000 грн.
Дивися повний текст Скільки українці готові витратити на подарунки до Нового року (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:32
Скільки українці готові витратити на подарунки до Нового...
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Дивися повний текст Скільки українці готові витратити на подарунки до Нового року (інфографіка).
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