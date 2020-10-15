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Підтвердження доходу під
час купівлі квартири

Підтвердження доходу під час купівлі квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44

Підтвердження доходу під час купівлі квартири

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 оновилося законодавство щодо протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним способом.

Дивися повний текст Підтвердження доходу під час купівлі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:04

Купите квартиру на втором рынке)
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:38

Re: Підтвердження доходу під час купівлі квартири

как очень многое в нашей стране - далеко от реальности)
а то, что недвигу покупают за валюту - нет, не слышали.
а вот как при оформлении обходят нюанс, что такие суммы надо через банк - вот это бы описали)))
Shaman
 
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