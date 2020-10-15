У 2020 оновилося законодавство щодо протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним способом.
Дивися повний текст Підтвердження доходу під час купівлі квартири.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44
Підтвердження доходу під час купівлі квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підтвердження доходу під час купівлі квартири.
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:38
Re: Підтвердження доходу під час купівлі квартири
как очень многое в нашей стране - далеко от реальности)
а то, что недвигу покупают за валюту - нет, не слышали.
а вот как при оформлении обходят нюанс, что такие суммы надо через банк - вот это бы описали)))
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