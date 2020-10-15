У 2020 оновилося законодавство щодо протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним способом.
Дивися повний текст Підтвердження доходу під час купівлі квартири.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44
Підтвердження доходу під час купівлі квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підтвердження доходу під час купівлі квартири.
Додано: Нед 06 гру, 2020 11:38
Re: Підтвердження доходу під час купівлі квартири
как очень многое в нашей стране - далеко от реальности)
а то, что недвигу покупают за валюту - нет, не слышали.
а вот как при оформлении обходят нюанс, что такие суммы надо через банк - вот это бы описали)))
Додано: Нед 06 гру, 2020 13:10
На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:30
Re: Підтвердження доходу під час купівлі квартири
На любой хорошо оплачиваемой
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37
Обо всем и ни о чем.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:52
Доказано Долярчиком з загальним доходом на сім'ю в 1 куй/міс
Зібрати можна за 7 років на велику однуху(53м2) на котловані, при умові, що весь цей час живете у своїх, чи жінчених батьків і скирдовані гроші, вмієте прокручувати з профітом
А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор
Тож, все просто, як в моєму підпису
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|