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Підтвердження доходу під
час купівлі квартири

Підтвердження доходу під час купівлі квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:44

Підтвердження доходу під час купівлі квартири

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 оновилося законодавство щодо протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним способом.

Дивися повний текст Підтвердження доходу під час купівлі квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:04

Купите квартиру на втором рынке)
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:38

Re: Підтвердження доходу під час купівлі квартири

как очень многое в нашей стране - далеко от реальности)
а то, что недвигу покупают за валюту - нет, не слышали.
а вот как при оформлении обходят нюанс, что такие суммы надо через банк - вот это бы описали)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:10

На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
waterman20008
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:30

Re: Підтвердження доходу під час купівлі квартири

waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
На любой хорошо оплачиваемой
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:37

  Faceless написав:
waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
На любой хорошо оплачиваемой

Обо всем и ни о чем.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:52

  Faceless написав:
waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
На любой хорошо оплачиваемой

Доказано Долярчиком з загальним доходом на сім'ю в 1 куй/міс :mrgreen:
Зібрати можна за 7 років на велику однуху(53м2) на котловані, при умові, що весь цей час живете у своїх, чи жінчених батьків ;) і скирдовані гроші, вмієте прокручувати з профітом ;)

А на наступну(нехай меншу) на котловані, то вже збирається швидше, так як за плечима вже є чималий досвід прокручуванні коштів і ще спрацьовує мультиплікатор :wink:

Тож, все просто, як в моєму підпису ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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