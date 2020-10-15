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Підтвердження доходу під час купівлі квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:32
safonovstanislav написав: waterman20008 написав:
На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .
Не все живут в Киеве. Во многих областных центрах цены на квартиры стартуют от $5000, это не говоря уже о более мелких городах. Вполне реально заработать за сезон на клубнике в Польше. Кому тот Киев вообще нужен?
не за сезон, а за півтора роки, і то якщо жити в бараці
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:43
sbitnev_pavel написав:Самое смешное на практике было то, что банк не принял справку о з/п, в которой был указан оф доход в 20000грн. Сказали, что этого недостаточно!!! Мол ЗП должна быть такой, чтобы можно было за один год накопить на квартиру. Абсурд!!!
Просто бред. ЗП в 20к действительно могло быть недостаточно, смотря какой платёж получался, вот и вся причина
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