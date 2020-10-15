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Підтвердження доходу під
час купівлі квартири

Підтвердження доходу під час купівлі квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:32

  safonovstanislav написав:
  waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .

Не все живут в Киеве. Во многих областных центрах цены на квартиры стартуют от $5000, это не говоря уже о более мелких городах. Вполне реально заработать за сезон на клубнике в Польше. Кому тот Киев вообще нужен?

не за сезон, а за півтора роки, і то якщо жити в бараці
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:43

Re: Підтвердження доходу під час купівлі квартири

sbitnev_pavel написав:Самое смешное на практике было то, что банк не принял справку о з/п, в которой был указан оф доход в 20000грн. Сказали, что этого недостаточно!!! Мол ЗП должна быть такой, чтобы можно было за один год накопить на квартиру. Абсурд!!!
Просто бред. ЗП в 20к действительно могло быть недостаточно, смотря какой платёж получался, вот и вся причина
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:05

  Faceless написав:
sbitnev_pavel написав:Самое смешное на практике было то, что банк не принял справку о з/п, в которой был указан оф доход в 20000грн. Сказали, что этого недостаточно!!! Мол ЗП должна быть такой, чтобы можно было за один год накопить на квартиру. Абсурд!!!
Просто бред. ЗП в 20к действительно могло быть недостаточно, смотря какой платёж получался, вот и вся причина


Знакомый покупал квартиру, так у него тоже потребовали справку о официальной з/п так что бы он смог заработать на покупку квартиры всего за один год, им пофиг какая сумма/платеж за квартиру, если условно она стоит 240000 грн., то по их мнению з/п 20000 будет достаточно, а если скажет 960000 грн. то им подавай официальную з/п 80000 грн. в месяц так что бы за год получилось 960000 грн. :? он проплатил через другой банк не с таким епанутым скорингом.

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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 01:16

  flyman написав:
  safonovstanislav написав:
  waterman20008 написав:На какой официальной работе можно на квартиру собрать ,только депутатом быть ,а так свой бизнес который давят ,всем аулом на квартиру только собирать а потом ещё хрен купишь .

Не все живут в Киеве. Во многих областных центрах цены на квартиры стартуют от $5000, это не говоря уже о более мелких городах. Вполне реально заработать за сезон на клубнике в Польше. Кому тот Киев вообще нужен?

не за сезон, а за півтора роки, і то якщо жити в бараці

Конечно же я преувеличил. Знаю, что в Польше тоже копейки платят, особенно после демпинга украинскими заробитчанами.
Суть моего поста, что $5000 уже не выглядит такой уж недостижимой суммой для простого украинца, как $20000. Для этого не нужно каких-либо супернавыков и даже не нужно жить в Киеве. Знакомый недавно искал холостяцкую берлогу с бюджетом $10000 в Днепре. Квартиры в Украине стали за последнее десятилетие простому народу наиболее доступны. Главное, чтоб снова не начали накачивать ипотечный пузырь, и через пару лет они станут ещё доступнее.
safonovstanislav
 
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