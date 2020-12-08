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Локдаун: що обмежать
в Україні з січня

Локдаун: що обмежать в Україні з січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:50

  Investor_K написав:А банки будут работать?


Банки - енто жизненно важные предприятия, их закрывать никак не положено. А вот выдача наличных в кассах угрожает ростом заболеваемости, т.к. вирусы на деньгах сидят...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:57

...... горнолыжные курорты; И кто там у нас владельцы?????
Галина441
 
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