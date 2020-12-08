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Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України за підтримки Європейської економічної комісії ООН працює над дорожньою картою розвитку внутрішнього водневого ринку, наступним кроком стане підготовка Концепції водневої енергетики і законодавства, яке необхідно буде прийняти для його запуску, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Україна підготує Концепцію розвитку водневої енергетики - Шмигаль
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:32
Hyperloop уже запустили можно браться и за водород)
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:39
Это он намекает, что скоро за киловатт будем платить по 10 грн, ни меньше.
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