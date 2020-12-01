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Названо області, в яких за
рік відремонтували більше...

Названо області, в яких за рік відремонтували більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:30

Названо області, в яких за рік відремонтували більше...

Пропонуємо до обговорення:
За один 2020 рік в кожній з цих областей зроблено доріг більше, ніж за дев'ять попередніх років.

Дивися повний текст Названо області, в яких за рік відремонтували більше доріг, ніж за 9 років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 15:30

В этой новости есть бочка дегтя.первая это все кредитные деньги и их надо отдавать,а чем???унас заводы новые появились или экономика начала расти бурно??вторая это рост цены за км на 90%.
sota24062016
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