За один 2020 рік в кожній з цих областей зроблено доріг більше, ніж за дев'ять попередніх років.
Дивися повний текст Названо області, в яких за рік відремонтували більше доріг, ніж за 9 років.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 15:30
Названо області, в яких за рік відремонтували більше...
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Дивися повний текст Названо області, в яких за рік відремонтували більше доріг, ніж за 9 років.
Додано: Сер 09 гру, 2020 15:30
В этой новости есть бочка дегтя.первая это все кредитные деньги и их надо отдавать,а чем???унас заводы новые появились или экономика начала расти бурно??вторая это рост цены за км на 90%.
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