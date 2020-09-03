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У що інвестувати сьогодні,
щоб накопичити на гідну...

У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:46

Желторотики, которіе на фото, будут консультировать дядь и теть с деньгами куда им инвестировать деньги.
Это же чистая теория. И кто будет нести ответственность за эти "советы"?
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:30

  blueiceua написав:Желторотики, которіе на фото, будут консультировать дядь и теть с деньгами куда им инвестировать деньги.
Это же чистая теория. И кто будет нести ответственность за эти "советы"?

Ответственность? Это же не наш метод!
Вот только чего-то им не хватает... Ах да, им надо выдать по самокату для солидности а-ля экс-премьер.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:59

Re: У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...

"ICU – одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Она была основана в 2007 году Валерией Гонтаревой и Макаром Пасенюком."
"В 2014 году, когда Петр Порошенко стал президентом Украины, сотрудники ICU получили высшие госдолжности:
Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк Украины,
Владимир Демчишин стал министром энергетики Украины,
Дмитрий Вовк стал главой НКРЭ."

Вот такой интересный факт нашла про эту компанию. (https://ain.ua/2019/05/15/korotkaya-istoriya-icu/)
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:16

Отменить некоторым работникам год за два. Тогда и пенсионеров меньше будет!
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:13

  Gln_Vlrn написав:"ICU – одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Она была основана в 2007 году Валерией Гонтаревой и Макаром Пасенюком."
"В 2014 году, когда Петр Порошенко стал президентом Украины, сотрудники ICU получили высшие госдолжности:
Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк Украины,
Владимир Демчишин стал министром энергетики Украины,
Дмитрий Вовк стал главой НКРЭ."

Вот такой интересный факт нашла про эту компанию. (https://ain.ua/2019/05/15/korotkaya-istoriya-icu/)

Неплохо "инвестировали".
"Инвестиции" умножили кратно :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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