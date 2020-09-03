Желторотики, которіе на фото, будут консультировать дядь и теть с деньгами куда им инвестировать деньги.
Это же чистая теория. И кто будет нести ответственность за эти "советы"?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:46
Желторотики, которіе на фото, будут консультировать дядь и теть с деньгами куда им инвестировать деньги.
Это же чистая теория. И кто будет нести ответственность за эти "советы"?
Додано: П'ят 11 гру, 2020 14:30
Ответственность? Это же не наш метод!
Вот только чего-то им не хватает... Ах да, им надо выдать по самокату для солидности а-ля экс-премьер.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:59
Re: У що інвестувати сьогодні, щоб накопичити на гідну...
"ICU – одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Она была основана в 2007 году Валерией Гонтаревой и Макаром Пасенюком."
"В 2014 году, когда Петр Порошенко стал президентом Украины, сотрудники ICU получили высшие госдолжности:
Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк Украины,
Владимир Демчишин стал министром энергетики Украины,
Дмитрий Вовк стал главой НКРЭ."
Вот такой интересный факт нашла про эту компанию. (
Додано: Нед 13 гру, 2020 21:16
Отменить некоторым работникам год за два. Тогда и пенсионеров меньше будет!
Додано: Нед 13 гру, 2020 22:13
Неплохо "инвестировали".
"Инвестиции" умножили кратно
Biden's Laptop Matters
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