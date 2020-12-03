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Коли банки можуть блокувати
операції клієнтів

Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:19

Коли банки можуть блокувати операції клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.

Дивися повний текст Коли банки можуть блокувати операції клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:19

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straponesa
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Купил (хотел купить)пенсионер в пятницу продукты,карточка заблокирована.Три дня у них шло "оновлення інформації" :) , в понедельник пришлось в отделение очередь выстоять ,любезно предложили оформить еще какую то страховку ,еще через час разблокировали.Преступника поймать не удалось,скорее всего заблокировали следующего,авось хоть страховку оформит.
finua
 
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