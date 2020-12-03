Банк може заблокувати платіж, якщо визнає ту чи іншу фінансову операцію підозрілою.
Дивися повний текст Коли банки можуть блокувати операції клієнтів.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:19
Коли банки можуть блокувати операції клієнтів
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Дивися повний текст Коли банки можуть блокувати операції клієнтів.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:15
Купил (хотел купить)пенсионер в пятницу продукты,карточка заблокирована.Три дня у них шло "оновлення інформації" :) , в понедельник пришлось в отделение очередь выстоять ,любезно предложили оформить еще какую то страховку ,еще через час разблокировали.Преступника поймать не удалось,скорее всего заблокировали следующего,авось хоть страховку оформит.
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