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Зарплати антикорупціонерів:
скільки в листопаді заробили...

Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:29

Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш високооплачуваним антикорупціонером у листопаді став голова НАЗК Олександр Новиков.

Дивися повний текст Зарплати антикорупціонерів: скільки в листопаді заробили голови НАБУ, НАЗК і САП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:30

Зарплаты и премии выплачивают по результатам работы или за то,что пришёл на неё?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:52

Набу зп отрабатывает вполне только конфискация взятки у мафии злочевского в 6 млн долл покрывает весь их фот!
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:42

Виявляється зарплат і різних надуманих доплат і премій,в розмірі місячного доходу 30-и середньостатистичних працівників в Україні, борцям з корупцією недостатньо для життя.
Подавай їм ще і матеріальну допомогу в зв'язку з важким матеріальним становищем. Є такай вислів:"Цирк поїхав, а клоуни залишились". Насправді у нас ,на жаль, цирк нікуди не виїжджав, лише клоуни помінялись місцями.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 20:48

  sena_2008atp написав:Зарплаты и премии выплачивают по результатам работы или за то,что пришёл на неё?

Зато, что числишься.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:02

Материальная помощь на решение социально-бытовых проблем- это что??? Они бедствуют??? Живут в халупах??? Бомжуют??? ВЫ ЧТО ТВОРИТЕ, ур**???
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:14

  l4567 написав:Набу зп отрабатывает вполне только конфискация взятки у мафии злочевского в 6 млн долл покрывает весь их фот!

Бюджет НАБУ более миллиарда грн, за первые полгода 2020 от их деятельности в бюджет поступило 1,5млн.грн.
все эти набу, сап, назк просто очередные коррупционные кормушки.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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