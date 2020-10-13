Російський трубоукладник 11 грудня розпочав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять територіальних водах Німеччини.
Дивися повний текст Росія відновила будівництво \"Північного потоку-2\".
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:49
Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія відновила будівництво \"Північного потоку-2\".
Додано: П'ят 11 гру, 2020 23:19
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:26
1. Ни о каких 2.6 км в сутки речь не идет. Скорость намного-намного ниже.
2. Речь идет о маленьком участке в территориальных водах Германии. А потом - Дания
3. Речь идет о мелководном участке глубиной меньше 100 футов. Почему? Потому что санкции наложены для работ на глубине больше 100 футов. Там же еще и страхование, разрешения и т.п. И этих работ не будет.
Подытоживая. Обычная пиар акция. Не имеющая отношения к делу.
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