Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю за п’ятьма напрямами.
Дивися повний текст Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю.
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Додано: Суб 12 гру, 2020 07:02
Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна та Німеччина розширюють енергетичну співпрацю.
Додано: Суб 12 гру, 2020 07:03
"Украина и Германия расширяют энергетическое сотрудничество" - читаем правильно: "Сдаем все наши наработки и ресурсы за посильную мзду и готовы делать всё что скажете белые господа"
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:17
Если я правильно понял, то Украина планирует ещё шире использовать "зелёную" электроэнергию и закрывать часть угольных ТЭЦ и шахт.
А сотрудничество с Германией, видимо, будет заключаться в том, что Украина будет платить Германии за какие-то немецкие наработки в этой области.
Тогда уже и пишите - не "Украина будет сотрудничать с Германией", а "Украина купит немецкие наработки"
А то ведь можно написать, что я сотрудничаю с сетью супермаркетов, один из которых у меня около дома )))
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