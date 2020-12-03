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Данилишин назвав причини
збільшеного попиту на валюту

Данилишин назвав причини збільшеного попиту на валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 08:13

Данилишин назвав причини збільшеного попиту на валюту

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Данилишин назвав причини збільшеного попиту на валюту.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 08:34

Пісні про те, що у нас все добре - насторожують... :?
sergikkc007
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