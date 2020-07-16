Про це повідомляє в Facebook Маріупольського об'єднаного управління ПФУ.
Дивися повний текст Як оформити електронну трудову книжку.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13
Як оформити електронну трудову книжку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як оформити електронну трудову книжку.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:13
если моя тр_довая в кабинете в б_хгалтерии или где там надо полчаеться взять отсканировать и вернть назад ?
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