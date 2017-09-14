detroytred написав:Тобто бикувати не треба представникам влади.
Быковать не нужно никому. Пока идет спор, кто первым должен начать, ничего не начнется.
Спору кто першим повинен почати апріорі не може бути. Влада, представники влади.
Пересічний же -- хоче не бикує, хоче бикує і за це отримує відповідне покарання згідно закону.
А от притягнути до покарання бикуючу владу --- на порядки складніше. Бо контролером та суддею виступає хто? Правильно -- частина самої ж влади. Не пересічні (тобто протилежна сторона конфлікту), а одна і та ж.
Тому апріорі початок саме з влади, представників влади.
Статья обозревателя theguardian в разделе "Мнение" - "С Трампом или без Трампа, отношения Европы с США никогда не восстановятся."
Является ли трансатлантический разрыв временным или структурным? Является ли Дональд Трамп причиной разлада, или президент США лишь симптомом глубинных тенденций? Оптимисты цепляются за надежду, что утраченная стабильность может быть восстановлена после Трампа. Проведя последние несколько дней в Вашингтоне, я сомневаюсь в этом. ....... Что касается сотрудничества в сфере безопасности, то в свой первый срок Трамп как минимум отправил на Украину противотанковые ракеты Javelin; теперь же он, в лучшем случае, позволит европейским правительствам закупать американское оружие для Киева. Тем временем, Владимир Путин водит его за нос, пока российский диктатор злорадствует, проходя по красной дорожке в Анкоридже, штат Аляска.
Оптимизм может стать формой веры, и некоторые все еще цепляются за веру, несмотря на все доказательства, в то, что старые добрые трансатлантические времена вернутся.
Начнем со сгнившей рыбьей головы. Которая в воюющих и Израиле, и Иране(и наверно в б.Югославии 30 лет назад тоже не воняла) свежа и злобно вращает глазами. Шо вы думаете по действиям просроченной, проворовашейся и просравшей все шансы договориться ранее нашей верхушки на северных и восточных фронтах? Личном участии и особенно их зажравшихся отпрысков. Те что в Израиле 23-24(их отпрыски) гибли в пехоте в Газе. Барну и Куприя в пример не приводить. Как и Тягнибока с сыном.
detroytred написав:Картинка гарна. Чудова. Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має. Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.
Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.
І кому довіряти з них двох?
Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю. По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам. Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань. (Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).
Матриця... Більшість чоловіків у 75 вірять що то одномоментно фізики і хіміки стали непотрібні, а заводи і пароходи просрали підлітки і діти, а не вони сліпі були 300 років тому... А що там економісти нати вам розповіли? Відкрили таємницю ? Чи приколісти були і казали Кейнса почитати )))
Треба якось зробити нагадування, перевірити, коли мені буде 75
_hunter написав:[ Для "притягнення до адмінвідповідальності" - есть. Но какое оно отношение к "объявлен в розыск непонятными людьми без документов" имеет?
Його ж повезли протокол складати
Это тцк какую-то новую постанову вчера выпустили? -- протокол на месте нарушения составляется...
Це правовий нігілізм німецького бігунця Ото так він і «законно» виїхав А в Україні постанова має складались саме в ТЦК і підписують її посадові особи ТЦК . (ст. 221, 222 , 283 КУпАП).
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розглядають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інші уповноважені на те посадові особи.»
За результатами розгляду справи орган (посадова особа), уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, виносить постанову. Постанова підписується посадовою особою, яка її винесла.»
Hotab написав:Це німецький правовий нігілізм, А в Україні постанова має складались саме в ТЦК і підписують її посадові особи ТЦК . (ст. 221, 222 КУпАП).
ні це у вас Остазійсько-євразійський нігілізм згідно постанови номер 1984 (розділ "двоєдумство")
Статті 221 та 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) не стосуються повноважень ТЦК та СП
І ще по тисячу першому кругу: 1) рибалки не мають права затримувати цивільних, 2) поліція не може затримувати громадян на підставі "розшуку в тцк" (це словосполучення напевно згенерував якийсь трускавецький "брєдогенератор"), тим більше кудись відвозити як таксисти
Я там не бачив ні вудок, ні сіток. І повезли ухилянта не на уху на березі річки, а таки в ТЦК. Де і буде складена постанова Там на відео є військовослужбовці ТЦК і поліція, яка можливо не потрапила в кадр або зробила свою справу і поїхала далі 😅😅
Та він не включає дурня - він по житті такий дурак!
Letusrock написав:Є вчорашнє відео з Дніпра де четверо посеред вулиці просто пиз..ять руками і ногами чоловіка (не затримують, не пакують, не тягнуть кудись а просто пиз..ять), а той кричить на всю вулицю "в мене дитина - інвалід".
Давайте відео в студію - подивимось, як ще будуть незламники оправдовувати жорстоке поводження/побиття(катування?) з СВОЇМИ громадянами?
поки ми про одне говоримо, там ще й друге додалось і теж з Дніпра, де тітушки з рибалками так само пакують, і паралельно обіцяють робити є..ало свідку який мовчки знімає (і зверніть увагу Сибарит, не бикує) Перше відео тут https://t.me/kindzadza_ua/21234