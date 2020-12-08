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В Україні можуть перенести
індексацію пенсій у 2021 році

В Україні можуть перенести індексацію пенсій у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 06:34

В Україні можуть перенести індексацію пенсій у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок пенсійних виплат в Україні відкладається до березня 2021 року.

Дивися повний текст В Україні можуть перенести індексацію пенсій у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 06:34

Почему не до декабря? Даёшь декабрь!!! ур**!
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