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Apple планує збільшити
виробництво iPhone

Apple планує збільшити виробництво iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:29

Apple планує збільшити виробництво iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple планує виробити близько 96 мільйонів iPhone в першому півріччі наступного року, що є приростом в 30% до виробництва цього року.

Дивися повний текст Apple планує збільшити виробництво iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:30

Значит будут корректировать цену, по другому не получится.
Для потребителя, это конечно хорошо.
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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