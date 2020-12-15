Компанія Apple планує виробити близько 96 мільйонів iPhone в першому півріччі наступного року, що є приростом в 30% до виробництва цього року.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:29
Apple планує збільшити виробництво iPhone
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Дивися повний текст Apple планує збільшити виробництво iPhone.
Додано: Сер 16 гру, 2020 16:30
Значит будут корректировать цену, по другому не получится.
Для потребителя, это конечно хорошо.
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