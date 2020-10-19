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Штучний інтелект навчили
швидко перекладати та...

Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 03:58

Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...

Пропонуємо до обговорення:
Стартап Papercup пропонує знизити витрати виробників відеоконтенту на перекладачів і акторів дубляжу та пропонує технологію на базі штучного інтелекту для швидкого перекладу відеороликів.

Дивися повний текст Штучний інтелект навчили швидко перекладати та озвучувати відео голосом оригіналу.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 09:17

Гениальная вещь !!!
Если испальзовать по назначению.
Но в руках жуликов страшное оружие.
Представте себе,что не постороний человек звонит вам с рассказом о необходимости перечислить деньги для помощи близкому,а сам родственник.
Причем просит срочно.У вас и тени сомнения не будет в том,что это он.
Голос то его.
И будут перечислять.
Ну а как работают наши правохранительные органы,мы все знаем.
Вот вам и другая сторона прогресса.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:30

Re: Штучний інтелект навчили швидко перекладати та...

Кто занимался переводами, тот знает, какую абракадабру часто выдаёт машинный перевод. Пока ИИ не научат делать адаптированный перевод, затея с голосом оригинала не имеет смысла.
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:23

  avk написав:Кто занимался переводами, тот знает, какую абракадабру часто выдаёт машинный перевод. Пока ИИ не научат делать адаптированный перевод, затея с голосом оригинала не имеет смысла.

Там же написано читаем новости а не только заголовки, Ну за чисто машинный перевод не берут 20 баксов за минуту :D
Думаю, там разбито на несколько этапов:
1 распознавание голоса и перевод в текстовый вид при помощи ИИ.
2. проверка человеком текста и правка где надо.
3. озвучка при помощи ИИ
4. проверка и если надо правка озвучки.
В результате человеческий труд задействован меньше, чем при традиционном переводе с последующей озвучкой след цена ниже, а перевод получается быстрее.
Как по не, это актуально для испанского, т.к в испано говорящих странах с английским очень туго.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:07

/// Синтетично згенерований переклад не відразу повертається до клієнта. Спочатку його перевіряє команда носіїв мови, також підключена до платформи, щоб переконатися в якості результату ///

Тобто цілком можливо, що цій команді носіїв мови доведеться заново переробляти той переклад, який здіснить штучний інтелект)) Якщо так, то в мене виникають серйозні сумніви щодо доцільності та ефективності такого підходу.
victorulysses7
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