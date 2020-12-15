В Україні припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів з річним обігом у понад 20 млрд грн.
Дивися повний текст В Україні викрили масштабний конвертцентр з обігом у понад 20 мільярдів (фото).
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Додано: Чет 17 гру, 2020 12:55
В Україні викрили масштабний конвертцентр з обігом у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні викрили масштабний конвертцентр з обігом у понад 20 мільярдів (фото).
Додано: Чет 17 гру, 2020 12:56
на причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы
Мама на пенсии, торгует на рынке, ей уже стаж не нужен, но налог оплачивает. Забыла вовремя проплатить за единый, оплатила после 20-го числа. Получила штраф свыше 1000 грн. Рядом на рынке ни один не платит налоги и даже не оформлены.
Спрашивает меня. - Зачем вводят кассовые аппараты, когда на рынках большая масса даже не оформленные как ФОП? Прошлись бы проверили по рынкам, есть ли хоть свидетельство у кого нибудь -
А тем кто платит (хоть и не вовремя на 1 день), тому штраф.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:04
кассовие за тем что я только что пошел в супермаркет Близенько и мне дали два чека от двух разных ФОП и они не фискальные. А то что на рынке без рагистрации работают - это согласен нарушение , почему НЕ проверяют НЕ знаю
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:33
..ключевое слово здесь "..ПРИОСТАНОВИЛИ деятельность.." )), т.е. мани посчитают, поделят и... раскрутят схему по новой, с "нужными товарищами".. ))
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