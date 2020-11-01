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Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:37
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб Україна отримала перші партії вакцини в січні. Поки Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.
Дивися повний текст Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в січні, - Зеленський
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Додано: Чет 17 гру, 2020 16:37
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