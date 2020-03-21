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Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:41
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freeze
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:45
...не верю, что бухгалтерия Сети была настолько тупо-заточена, чтобы не отражать транзитные операции между складом и ФОПами.. тут что-то другое... тем более на сумму в 174 ляма !!
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maestro71
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Додано: Нед 27 гру, 2020 11:54
Амвросий написав: freeze написав:
Фигня какая-то, человек абсолютно не в теме, не предприниматель, судя по всему никогда самостоятельно не пытался заработать, работая на дядю, и судит о том чего не понимает и не знает до сих пор завидуя дяде.
Да, есть люди с подобным мышлением. Обычно это всякие коррупционеры с таможни, налоговой или других госслужб, которые привыкли грести бабло на халяву с помощью вымогательства и шантажа, создавая проблемы людям и потом предлагая решение. Они просто не понимают, во сколько их халява обходится людям, которых они обирают. Они привыкли, что деньги им на халяву падают и думают что и для тех кто их зарабатывает также все просто...
Они наверно даже не со зла так думают. Просто видят опт, много товара и не понимают что за этим товаром стоит, для них сам факт опта и больших сумм денег - это непривычно и воображение дорисовывает миллиардные доходы... Про вложения, расходы и риски они даже не задумываются
Для двух теоретиков в теме последний ответ. Хозяин двух фирм. Плотная работа с фопами, а не интернет теоретик с форума как вы. Кстати плачу народу зп официально с уплатой налогов и не умираю.
Кстати раскройте секрет как по кассовому узнать наценку и завезти большую партию трусов из Турции.
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Ratatui
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