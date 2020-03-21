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Мережу магазинів електроніки
"покарали" на 173 млн грн...

Мережу магазинів електроніки "покарали" на 173 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:41

  EKO написав:
  Delta7 написав:Чтобы таких ситуаций не было, нужно отменять грабительские налоги...

Все верно. НДС заменить 8-12% налогом с продажи и дело с концом. ФОП или не ФОП - пофигу, продал - заплатил. Но, только кто ж даст резать золотую курицу? Как "хозяевам страны" потом на экспортном возврате НДС бабки рубить :?:



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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:45

...не верю, что бухгалтерия Сети была настолько тупо-заточена, чтобы не отражать транзитные операции между складом и ФОПами.. тут что-то другое... тем более на сумму в 174 ляма !!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:54

  Амвросий написав:
  freeze написав:Фигня какая-то, человек абсолютно не в теме, не предприниматель, судя по всему никогда самостоятельно не пытался заработать, работая на дядю, и судит о том чего не понимает и не знает до сих пор завидуя дяде. :mrgreen:


Да, есть люди с подобным мышлением. Обычно это всякие коррупционеры с таможни, налоговой или других госслужб, которые привыкли грести бабло на халяву с помощью вымогательства и шантажа, создавая проблемы людям и потом предлагая решение. Они просто не понимают, во сколько их халява обходится людям, которых они обирают. Они привыкли, что деньги им на халяву падают и думают что и для тех кто их зарабатывает также все просто...

Они наверно даже не со зла так думают. Просто видят опт, много товара и не понимают что за этим товаром стоит, для них сам факт опта и больших сумм денег - это непривычно и воображение дорисовывает миллиардные доходы... Про вложения, расходы и риски они даже не задумываются :lol:



Для двух теоретиков в теме последний ответ. Хозяин двух фирм. Плотная работа с фопами, а не интернет теоретик с форума как вы. Кстати плачу народу зп официально с уплатой налогов и не умираю.

Кстати раскройте секрет как по кассовому узнать наценку и завезти большую партию трусов из Турции.
Ratatui
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