Мережу магазинів електроніки

Амвросий написав:

freeze написав: Фигня какая-то, человек абсолютно не в теме, не предприниматель, судя по всему никогда самостоятельно не пытался заработать, работая на дядю, и судит о том чего не понимает и не знает до сих пор завидуя дяде. Фигня какая-то, человек абсолютно не в теме, не предприниматель, судя по всему никогда самостоятельно не пытался заработать, работая на дядю, и судит о том чего не понимает и не знает до сих пор завидуя дяде.

Да, есть люди с подобным мышлением. Обычно это всякие коррупционеры с таможни, налоговой или других госслужб, которые привыкли грести бабло на халяву с помощью вымогательства и шантажа, создавая проблемы людям и потом предлагая решение. Они просто не понимают, во сколько их халява обходится людям, которых они обирают. Они привыкли, что деньги им на халяву падают и думают что и для тех кто их зарабатывает также все просто...Они наверно даже не со зла так думают. Просто видят опт, много товара и не понимают что за этим товаром стоит, для них сам факт опта и больших сумм денег - это непривычно и воображение дорисовывает миллиардные доходы... Про вложения, расходы и риски они даже не задумываются