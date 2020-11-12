АМКУ слідом за прокуратурою і судом визнав формулу...

Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:59

Навеяло- В эфире передача «Криминальная Россия». Сегодня у меня в гостях человек совершенно серьезный, абсолютно серьезный, так сказать, оперативный работник министерства внутренних дел, МВД Северного Кавказа Махмуд Мамедов. Махмуд Мамедов, здравствуйте. Здравствуйте, Махмуд. Очень интересный вопрос: недавно вы выпустили опасного преступника… Скажите, пожалуйста, в связи с чем, в связи с чем связан этот поступок? Почему?- Рафик был полностью невиновным!- Но, хорошо, скажите, пожалуйста, как же это он невиновный, а вот эта вот драка, которая учинена была Рафиком и вот его дружками?- Прекратим разговаривать, послушаем меня…Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в три часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «Я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «Смотрите, какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: «Вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.- Так, ладно, подождите. Хорошо, ладно, допустим. Но вот это вот изнасилование Татьяны, уроженки Электростали. Это как вы объясните?- Давайте прекратим трындеть, послушаем авторитетного милиционера… Рафик в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в лес спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в ауле будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в лес. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался за дубом, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Кисловодска целенаправленно через лес шла. Целенаправленно. Видит - Рафик прячется за деревом - она к нему. Он за другое дерево - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Рафика, связала себе руки, а после уже посадила его в машину, нажала на газ. Рафик уехал в аул, а она вот так вот кувырками упала в овраг, потеряла сознание. Специально! И Рафик приехал сразу к нам говорит: «Там сумасшедшая, с порванным (платьем), ремень жалко. Верните мне его и приведите ее в чувства».-Хорошо, а грабеж?-Давайте послушаем меня, в конце концов! Рафик пошел на вокзал, ну тусоваться в этот день. Идет по улице, мужик говорит: «помоги. пожалуйста, у меня дверь заклинило, а ключей нет, зайди через форточку и открой с той стороны». У Рафика хорошее, доброе сердце. Он полез, и тут мужчина обнаружил ключ. Пока тот лез, он пришел, ключом открыл, снутри закрыл, искупался, лег спать. Рафик заходит, видит, кто-то спит. Видит - этот же, а телевизор орет. Он думает «человек щас проснется», пульт не нашел, думает телевизор вынесу. В подъезд поставлю, он проснется, я его внесу обратно. Видимо уставший. Телевизор взял, идет, идет по дороге, подходит к двери, видит - ключа нет. А работа- то, опаздывает он. На работу Рафик опаздывает. Начал так легонько ногою дверь открывать так, легко так. В этот момент сзади этот просыпается, с халатом выходит. Говорит: « куда ты телевизор несешь?» И в это момент Рафик говорит: «извините, пожалуйста». И так сильно он вот так почувствовал стеснение, что вот вместе с дверью, с телевизором прибежал домой. А уже дома увидел, что дверь, телевизор, еще и видеомагнитофон, видеомагнитофон там как-то зацепился. Говорит: «я бы извинился перед человеком, но адрес забыл».- Все понятно. Но вы то, вы то откуда все это знаете? Объясните мне, пожалуйста?- Я вам объясняю еще раз. Рафик после этих всех трех случаев пришел к нам и откровенно сам своим пешком к нам. Пришел своим пешком ко мне, говорит: « Папа, я ничего этого не делал». Говорит: «я тебе честно расскажу, как на самом деле было». Я ему говорю: «сынок, я все понял». Мы сделали так: мы провели исследование и выяснили, что общественность опасна для Рафика. И общественность надо изолировать от него. И по федеральной программе мы выделили 16 миллиардов рублей. Рафика послали на насильственное лечение в Монте-Карло пожизненно.