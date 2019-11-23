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"Щоб там були певні преференції
для того, щоб зайшов...

"Щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21

"Щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що вільна економічна зона на Донбасі необхідна, щоб там були певні преференції і для того, щоб зайшов бізнес.

Дивися повний текст \"Щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес\" - Зеленський про вільну економічну зону на Донбасі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:21

Так люди против голосовали... Каждый чел платит за донбасс налог 1.5% че еще надо??
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:30

Ахметов нашептал ? ;) И накой тебе опрос этот левый опрос был ? Бездарность.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:00

бізнес там такий як і всюди - не кращий і не гірший. всюди свої особливості, але не принципові. Правильно згадали про 1,5%. А про те скільки грошей ввалили ВЖЕ в Донбас (дороги, спортивні майданчики, утеплені школи з новим обладнанням, футбольні поля у кожному подвір'ї...) я взагалі мовчу. То в чому якась унікальна проблема у бізнесменів Донбасу? проблема в тому що Президент янел..х...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:35

ruslan42212 про какой из Донбассов речь в статье ? Про Донбасс-ДНР или Донбасс-Украина ?
И, про какой из них вы пишете ?
Марта
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:45

Марта я пишу про український Донбас. А про який мріє Зе я не знаю - у нього спитайте. Бо я не розумію як може бути спочатку інвестиція, а потім завершення війни за допомогою цього
ruslan42212
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