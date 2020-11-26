Зеленський хоче домогтися безвізового режиму з США

Додано: Пон 21 гру, 2020 23:32

Єдиний та неповторний, один на цілий світ - наш президент-дe6iл. Як завжди, меле що небудь навіть не розібравшись у питанні. Ну точно як на сцені Кварталу 95. Для того, щоб країні дали "безвіз" із США (ця програма офіційно має назву Visa Waiver Program), відсоток відмов у візах до США у посольствах країни має складати менше 4%. Згідно оф. статистики, відсоток відмов в Україні за 2019 рік становить 46%. Розумієш, Вова? Де 4, а де 46. Майже кожному другому українцю відмовляють у візі. Та що там казати, навіть Польща, і та отримала безвіз тільки в минулому році. Так що українці можуть розслабитися, нам така радість іще довго не світить.

Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.