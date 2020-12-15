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ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25
Пропонуємо до обговорення:
Вартість для Євросоюзу однієї дози допоки не схваленої в Європі вакцини Pfizer/BioNTech від коронавірусу становитиме 15,5 євро, або близько 18,9 долара.
Дивися повний текст ЗМІ дізналися ціну вакцини Pfizer для Євросоюзу
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R2
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Додано: Пон 21 гру, 2020 17:25
В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум
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sopkotomhu
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:26
sopkotomhu написав:
В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум
И ещё 100% придумают справки про вакцинацию без которых не будут пускать в автобусы и булочные.
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andrein
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Додано: Вів 22 гру, 2020 10:24
andrein написав: sopkotomhu написав:
В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум
И ещё 100% придумают справки про вакцинацию без которых не будут пускать в автобусы и булочные.
Пока не будет бесплатной вакцинации -- про это (булочные/автобусы) можно будет не переживать. Но вот в самолет справка может и потребоваться...
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_hunter
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:11
Как обычно, дешевле будет просто купить справку что вакцинирован, при необходимости.
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tservice_ks
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:06
sopkotomhu написав:
В Украине по 500$ будет
так же как с масками в 10 раз минимум
Я їхньої диво вакцини, не випробуваної часом, навіть безкоштовно не хочу, а ідіоти, яких у нас як мінімум 73%, нехай платять по 500$.
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halyapet
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Додано: Вів 22 гру, 2020 13:08
andrein
майже впевнена в цьому, вже пора думати, як купити відповідну довідку
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halyapet
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Додано: Вів 22 гру, 2020 14:38
halya pet домашнім тваринам поки що не будуть давати вакцину, не переймайтесь так)
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equinox
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:17
tservice_ks написав:
Как обычно, дешевле будет просто купить справку что вакцинирован, при необходимости.
да, поскольку вакцинированным нужно заплатить и за вакцину и за справку.
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Ромасик
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:45
equinox написав:halya pet
домашнім тваринам поки що не будуть давати вакцину, не переймайтесь так)
Откажусь от вакцинации, чтобы вам хватило.
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LOKY
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