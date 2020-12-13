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Finance.ua: 6 настроек безопасности карты monobank, о...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17
Пропонуємо до обговорення:
Отключение магнитной полосы, собственный CVC2 и другие «фишки», которые защитят вашу карту
Вопрос безопасности платежных карт важен для всех банков. Но каждый решает его по-своему. Кто-то ограничивается тем, что иногда напоминает клиентам о недопустимости разглашения реквизитов пластика: PIN-кода, CVV/CVC2, и срока действия. Кто-то совершенствует алгоритмы анализа платежей, отслеживая нетипичные, подозрительные операции и блокируя их. monobank пошел еще дальше. Он предложил клиентам сразу 6 технических решений, призванных обезопасить их карты и свести на нет все потуги мошенников, которые попытаются завладеть их деньгами. Мы расскажем о них подробнее.
Дивися повний текст 6 настроек безопасности карты monobank, о которых вы могли не знать
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D2
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17
Если вы привязали карту с динамическим cvv2 кодом на сайте и совершили оплату, в следующий раз сайт сможет списать деньги без вашего участия хотя cvv2 уже поменялся. Лично ловился на этом на сайте Dinero
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agape1976
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:02
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
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kypuravanya
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:53
kypuravanya И какой итог? У меня у жены проблемы с этим банком и его безопасностью.
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AT0S
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