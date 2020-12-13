Finance.ua: 6 настроек безопасности карты monobank, о...

Додано: Сер 23 гру, 2020 03:59

kypuravanya написав: Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность. Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.

Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.