RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: 6 настроек
безопасности карты monobank, о...

Finance.ua: 6 настроек безопасности карты monobank, о...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17

Finance.ua: 6 настроек безопасности карты monobank, о...

Пропонуємо до обговорення:
Отключение магнитной полосы, собственный CVC2 и другие «фишки», которые защитят вашу карту
Вопрос безопасности платежных карт важен для всех банков. Но каждый решает его по-своему. Кто-то ограничивается тем, что иногда напоминает клиентам о недопустимости разглашения реквизитов пластика: PIN-кода, CVV/CVC2, и срока действия. Кто-то совершенствует алгоритмы анализа платежей, отслеживая нетипичные, подозрительные операции и блокируя их. monobank пошел еще дальше. Он предложил клиентам сразу 6 технических решений, призванных обезопасить их карты и свести на нет все потуги мошенников, которые попытаются завладеть их деньгами. Мы расскажем о них подробнее.

Дивися повний текст 6 настроек безопасности карты monobank, о которых вы могли не знать
D2
 
Повідомлень: 66
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17

Если вы привязали карту с динамическим cvv2 кодом на сайте и совершили оплату, в следующий раз сайт сможет списать деньги без вашего участия хотя cvv2 уже поменялся. Лично ловился на этом на сайте Dinero
agape1976
 
Повідомлень: 5
З нами з: 09.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 19:02

Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
kypuravanya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 21.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:53

kypuravanya И какой итог? У меня у жены проблемы с этим банком и его безопасностью.
AT0S
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 03:51

Только вы перепутали свв и 3дс. Почти все мерчанты просят свв, но если не был введен 3дс (у нас он сделан в виде СМС с паролем), то транзакция оспаривается. По большому счету, в других странах можно даже оспорить транзакции с 3дс, т.к. по сути этот код лишь перекладывает ответственность с эквайера на эмитента карты, таким образом возврат будет осуществлен банком, выпустившим карту, но для этого нужно доказать что 3дс утек по вине банка (собственно, поэтому у нас такие транзакции и не оспариваются, какой банк в своем уме признает что он был неправ и вернёт деньги)
norr2013
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 03:59

  kypuravanya написав:Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.

Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.
norr2013
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 11:49

  norr2013 написав:
  kypuravanya написав:Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.

Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.


Всё плохо у меня: деньги списали без свв, без 3дс, просто так, даже смс не прислали что деньги сняли. При этом прошло 4 одинаковых платежа за 1 минуту. Пятый платеж МоноБанк заблокировал. Узнал я об этом спустя полмесяца, случайно в приложение зашёл. А тут Surprise. Дали на оспаривание. ПайПал прислал ответ, если чесно какой-то липовый на мой взгляд, на отмазку похож. И всё. полиция разбирается, банк проценты накручивает и возврат процентов просит. Даже не знаю что делать дальше.
AT0S
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:27

  AT0S написав:
  norr2013 написав:
  kypuravanya написав:Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.

Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.


Всё плохо у меня: деньги списали без свв, без 3дс, просто так, даже смс не прислали что деньги сняли. При этом прошло 4 одинаковых платежа за 1 минуту. Пятый платеж МоноБанк заблокировал. Узнал я об этом спустя полмесяца, случайно в приложение зашёл. А тут Surprise. Дали на оспаривание. ПайПал прислал ответ, если чесно какой-то липовый на мой взгляд, на отмазку похож. И всё. полиция разбирается, банк проценты накручивает и возврат процентов просит. Даже не знаю что делать дальше.

ПП действительно не очень охотно возвращает деньги по несанкционированным платежам, особенно учитывая что ранее вы сами же эту подписку оформили, как я понял. Тут прежде всего нужно было обратиться не в пп, а в поддержку сайта, в пользу которого был проведен платеж, хотя 2 недели конечно большой срок, и могут отказать. В данной ситуации, раз вы уже обратились в полицию, вам остаётся идти в банк и настаивать на чарджбеке. С процентами ничего не сделать, их скорее всего придется погасить
norr2013
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Безконтактні банкомати – як працюють і де їх...
D2 » Сер 29 кві, 2020 08:55
2 21408
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 21:46
super_tyshakov
Finance.ua: Кредитные карты с рассрочкой
D2 » Сер 16 жов, 2019 13:32
7 1971
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 19:34
enrico_chiesa_fiora
Finance.ua: «Бонус Плюс» від Приватбанку
D2 » П'ят 14 сер, 2020 05:56
4 724
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 09:29
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9086)
23.12.2020 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.