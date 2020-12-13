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Finance.ua: 6 настроек безопасности карты monobank, о...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17
Пропонуємо до обговорення:
Отключение магнитной полосы, собственный CVC2 и другие «фишки», которые защитят вашу карту
Вопрос безопасности платежных карт важен для всех банков. Но каждый решает его по-своему. Кто-то ограничивается тем, что иногда напоминает клиентам о недопустимости разглашения реквизитов пластика: PIN-кода, CVV/CVC2, и срока действия. Кто-то совершенствует алгоритмы анализа платежей, отслеживая нетипичные, подозрительные операции и блокируя их. monobank пошел еще дальше. Он предложил клиентам сразу 6 технических решений, призванных обезопасить их карты и свести на нет все потуги мошенников, которые попытаются завладеть их деньгами. Мы расскажем о них подробнее.
Дивися повний текст 6 настроек безопасности карты monobank, о которых вы могли не знать
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D2
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:17
Если вы привязали карту с динамическим cvv2 кодом на сайте и совершили оплату, в следующий раз сайт сможет списать деньги без вашего участия хотя cvv2 уже поменялся. Лично ловился на этом на сайте Dinero
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agape1976
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Додано: Пон 21 гру, 2020 19:02
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
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kypuravanya
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Додано: Вів 22 гру, 2020 09:53
kypuravanya И какой итог? У меня у жены проблемы с этим банком и его безопасностью.
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AT0S
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Додано: Сер 23 гру, 2020 03:51
Только вы перепутали свв и 3дс. Почти все мерчанты просят свв, но если не был введен 3дс (у нас он сделан в виде СМС с паролем), то транзакция оспаривается. По большому счету, в других странах можно даже оспорить транзакции с 3дс, т.к. по сути этот код лишь перекладывает ответственность с эквайера на эмитента карты, таким образом возврат будет осуществлен банком, выпустившим карту, но для этого нужно доказать что 3дс утек по вине банка (собственно, поэтому у нас такие транзакции и не оспариваются, какой банк в своем уме признает что он был неправ и вернёт деньги)
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norr2013
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Додано: Сер 23 гру, 2020 03:59
kypuravanya написав:
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.
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norr2013
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Додано: Сер 23 гру, 2020 11:49
norr2013 написав: kypuravanya написав:
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.
Всё плохо у меня: деньги списали без свв, без 3дс, просто так, даже смс не прислали что деньги сняли. При этом прошло 4 одинаковых платежа за 1 минуту. Пятый платеж МоноБанк заблокировал. Узнал я об этом спустя полмесяца, случайно в приложение зашёл. А тут Surprise. Дали на оспаривание. ПайПал прислал ответ, если чесно какой-то липовый на мой взгляд, на отмазку похож. И всё. полиция разбирается, банк проценты накручивает и возврат процентов просит. Даже не знаю что делать дальше.
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AT0S
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:27
AT0S написав: norr2013 написав: kypuravanya написав:
Тоже потерял деньги с карты моно банка привязав к сайту они сами сняли деньги без моего ведома ,моно банк посоветовал обратиться в полицию вот такая их безопасность.
Прежде всего обратитесь в поддержку сайта и попросите сделать рефанд. У меня тоже была такая ситуация, godaddy списал за продление домена,которым я не пользовался более. Оформили возврат буквально за день, насколько я помню, или даже быстрее. Если сайт не идёт навстречу, вам нужно настоять в банке на процедуре чарджбека. Вообще, по правилам МПС, обращение в органы необязательно, но наши банки все равно это могут требовать - проще написать заявление (это делу все равно не навредит, главное возьмите талон-уведомление о принятии заявления), дальше с этим идите в банк и требуйте чтобы у вас приняли заявление на чарджбек по факту несанкционированной операции. Они обязаны его у вас принять по правилам МПС.
Всё плохо у меня: деньги списали без свв, без 3дс, просто так, даже смс не прислали что деньги сняли. При этом прошло 4 одинаковых платежа за 1 минуту. Пятый платеж МоноБанк заблокировал. Узнал я об этом спустя полмесяца, случайно в приложение зашёл. А тут Surprise. Дали на оспаривание. ПайПал прислал ответ, если чесно какой-то липовый на мой взгляд, на отмазку похож. И всё. полиция разбирается, банк проценты накручивает и возврат процентов просит. Даже не знаю что делать дальше.
ПП действительно не очень охотно возвращает деньги по несанкционированным платежам, особенно учитывая что ранее вы сами же эту подписку оформили, как я понял. Тут прежде всего нужно было обратиться не в пп, а в поддержку сайта, в пользу которого был проведен платеж, хотя 2 недели конечно большой срок, и могут отказать. В данной ситуации, раз вы уже обратились в полицию, вам остаётся идти в банк и настаивать на чарджбеке. С процентами ничего не сделать, их скорее всего придется погасить
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norr2013
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